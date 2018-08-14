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Кинокамера на съемочной площадке

В Узбекистане создадут комиссию по иностранному кино

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Об этом говорится в постановлении президента республики "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии" в системе "Узбеккино".

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Иностранное кино в Узбекистане начнет регулировать негосударственная комиссия по кино, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии" в системе национального агентства "Узбеккино".

Кадр из фильма Максад режиссера Рустама Мелиева
Фото/Рустам Мелиев
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"Национальная кинокомиссия Узбекистана" получила госрегистрацию в Министерстве юстиции 6 августа 2018 года, она будет оказывать организационные, технические и технологические услуги во время съемок фильмов иностранными кинокомпаниями.

Среди основных целей организации – развитие кинотуризма в стране, широкое привлечение иностранных кинокомпаний для съемок фильмов на территории республики, разработка кинопродукции с иностранными компаниями.

Теги:
Узбекистан, Кино, комиссия



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