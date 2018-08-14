Женские консультации в новом формате организовали в Ташкенте и областях

Организации будут работать при семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах, основная цель – оказание акушерской и гинекологической помощи.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В столице Узбекистана и областях организуют работу женских консультаций в новом формате, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Основная их цель — оказание квалифицированной акушерской и гинекологической амбулаторной помощи до и во время беременности, в послеродовом периоде, а также охрана здоровья матерей и детей прикрепленного населения посредством укрепления репродуктивного здоровья и планирования семьи", - говорится в сообщении.

В 2018 году Министерство здравоохранения Узбекистана также начало борьбу с шикарными выписками из роддома, специалисты ведут разъяснительную работу с врачами, беременными женщинами и их родителями. Власти стремятся ограничить торжественность мероприятий. Это связано в том числе с тем, что в течение первых сорока дней после рождения ребенка контакты с широким кругом людей могут ему навредить.