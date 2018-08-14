19:33 14 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента

UzAirways снижает цены вдвое ко Дню независимости республики

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
6610

Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила о скидках на авиабилеты по местным направлениям в честь 27–летия независимости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В период с 31 августа по 4 сентября текущего года жителям республики и иностранным туристам будут предоставлены праздничные скидки на авиабилеты.

Об этом сообщает пресс-служба национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

При индивидуальном перелете пассажир получит скидку в 30%.

Всенародный хашар в Узбекистане. (Бухара)
© Flickr / Aleksandr Zykov
Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

Скидка в 40% предназначена для туристических групп (пять и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев и вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУ и других ведомств;

Семьи (двое и более человек - муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) получат 50-процентную скидку.

Кроме того, скидку в 50% получат пенсионеры и лица с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним, а также лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны.

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС тоже смогут воспользоваться 50-процентной скидкой.

Ранее мы писали, что на День независимости узбекистанцы отдохнут пять дней подряд - с 31 августа по 4 сентября.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рулоны алюминиевых листов на складе одной из фабрик в Честере, штат Вирджиния, США
    Объединенные санкциями

    Российский и азербайджанский эксперты выразили свое мнение в связи с непростой ситуацией, сложившейся в американо-турецких отношениях.

  • Бокал с шампанским
    Украл, выпил…

    Под Минском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл из магазина бутылку шампанского и, убегая, всю ее выпил.

  • Отдых в Абхазии
    Популярная Абхазия

    Абхазия стала одним из лидеров среди зарубежных направлений выездов российских граждан в первом полугодии 2018 года, уступив только Турции.

  • Посетитель в супермаркете.
    Самый сок

    Роскачество проверит яблочные соки, которые продаются в российских магазинах, в том числе армянского происхождения.

  • Донорство крови
    Вопрос крови

    Государственный центр доноров крови Латвии больше не разрешает сдать кровь для конкретного человека.

  • Клайпеда, архивное фото
    За историческую правду

    Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова властями.

  • Палатка
    Жара атакует

    На жаркий период в Молдове спасатели установят палатки медпомощи: стало известно, где специалисты будут оказывать помощь гражданам.

  • РЛС в Келлавере
    Слишком быстрая ракета

    Ракета класса "воздух-воздух", по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, оказалась слишком маленькой и быстрой для местной РЛС.

  • Давид Газзати
    Грандиозный праздник

    Помощник президента Южной Осетии Давид Газзати рассказал Sputnik о том, как в республике готовятся к 10-й годовщине признания независимости РЮО.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького. Катание на аттракционах.
Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве
СПУТНИК_Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Испорченный обед: леопард упал в колодец вместе с добычей
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054