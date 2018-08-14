UzAirways снижает цены вдвое ко Дню независимости республики

Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила о скидках на авиабилеты по местным направлениям в честь 27–летия независимости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В период с 31 августа по 4 сентября текущего года жителям республики и иностранным туристам будут предоставлены праздничные скидки на авиабилеты.

Об этом сообщает пресс-служба национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

При индивидуальном перелете пассажир получит скидку в 30%.

© Flickr / Aleksandr Zykov Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

Скидка в 40% предназначена для туристических групп (пять и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев и вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУ и других ведомств;

Семьи (двое и более человек - муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) получат 50-процентную скидку.

Кроме того, скидку в 50% получат пенсионеры и лица с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним, а также лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны.

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС тоже смогут воспользоваться 50-процентной скидкой.

Ранее мы писали, что на День независимости узбекистанцы отдохнут пять дней подряд - с 31 августа по 4 сентября.