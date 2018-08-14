В Узбекистане введут уголовное наказание за обход защиты сетей телекома

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.
Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца августа. Разработчиком документа выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Узбекистана.
"Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан статью 278-7 "Незаконный (несанкционированный) доступ к сети телекоммуникаций", - говорится в тексте законопроекта.
В статье уголовно наказуемыми названы действия по использованию сетей телекома и пропуску международного трафика в обход установленных систем защиты, а также хранение и создание условий для функционирования предназначенных для этих целей специальных программных или аппаратных средств.
В июле на сайте национальной базы законодательства Узбекистана был опубликован приказ Мининфокома о внедрении с 12 октября обязательной идентификации пользователей Wi-Fi публичного доступа в Узбекистане.