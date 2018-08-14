В Узбекистане введут уголовное наказание за обход защиты сетей телекома

Поправки предлагают уголовную ответственность за действия по использованию сетей телекома и пропуск международного трафика в обход установленных систем защиты.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения, которое продлится до конца августа. Разработчиком документа выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Узбекистана.

"Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан статью 278-7 "Незаконный (несанкционированный) доступ к сети телекоммуникаций", - говорится в тексте законопроекта.

В статье уголовно наказуемыми названы действия по использованию сетей телекома и пропуску международного трафика в обход установленных систем защиты, а также хранение и создание условий для функционирования предназначенных для этих целей специальных программных или аппаратных средств.

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Статья предусматривает введение уголовного наказания в виде штрафа от 100 до 300 минимальных размеров заработной платы (от 2,3 тысяч до 7 тысяч долларов) или ограничение свободы от одного до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, могут быть наказаны вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет.

В июле на сайте национальной базы законодательства Узбекистана был опубликован приказ Мининфокома о внедрении с 12 октября обязательной идентификации пользователей Wi-Fi публичного доступа в Узбекистане.