Узбекистан и РФ обсуждают создание Центра управления в кризисных ситуациях

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Делегация МЧС России находится с визитом в Ташкенте для обсуждения и разработки концепции создания в Узбекистане Национального и региональных Центров управления в кризисных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба спасателей республики.
Визит осуществляется в рамках совместного проекта МЧС Узбекистана со Всемирным банком "Повышение устойчивости к катастрофам в Узбекистане".
Представители России пробудут в узбекской столице до 17 августа. В ходе визита гости посетят дежурно-диспетчерские службы МВД, Мининфокома и Минздрава республики.