Узбекистан и РФ обсуждают создание Центра управления в кризисных ситуациях

Представители России пробудут в узбекской столице до 17 августа.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Делегация МЧС России находится с визитом в Ташкенте для обсуждения и разработки концепции создания в Узбекистане Национального и региональных Центров управления в кризисных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба спасателей республики.

Визит осуществляется в рамках совместного проекта МЧС Узбекистана со Всемирным банком "Повышение устойчивости к катастрофам в Узбекистане".

© МЧС Узбекистана Визит делегации ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" МЧС РФ в Узбекистан

Представители России пробудут в узбекской столице до 17 августа. В ходе визита гости посетят дежурно-диспетчерские службы МВД, Мининфокома и Минздрава республики.