Таджикистану пришлось из-за талибов закрыть КПП на границе с Афганистаном

КПП временно приостановил работу после захвата талибами афганского уезда Ойхоним, который расположен на границе с Фархорским районом Хатлонской области Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Таджикистан временно закрыл контрольно-пропускной пункт "Кокул" на таджикско-афганской границе в 300 километрах от Душанбе, заявил РИА Новости начальник пресс-службы управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности страны Мухаммад Улугходжаев.

Ранее боевики "Талибана" захватили афганский уезд Ойхоним, расположенный на границе с Фархорским районом Хатлонской области Таджикистана.

"Временно закрыт КПП "Кокул". При этом ситуация на таджикско-афганской границе, несмотря на активизацию боевиков движения "Талибан" в провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, остается стабильной и полностью находится под контролем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пограничники Таджикистана отслеживают события в Афганистане.

"Со стороны Афганистана каких-либо провокационных действий в отношении Таджикистана не зафиксировано. На этом участке никаких незаконных попыток нарушения или перехода государственной границы не зафиксировано", - добавил Улугходжаев.

Он отметил, что пока нет необходимости переброски дополнительных сил на данный участок границы. На границе Таджикистана с Афганистаном расположены шесть КПП, пять из них на сейчас день работают в обычном режиме.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.