В Узбекистане начнут производить минские велосипеды

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистане начнет производство велосипедов минский завод, сообщает Белорусское телеграфное агентство "Новости Беларуси".

Соответствующее соглашение организация подписала с хокимиятом Андижанской области, стороны договорились об установлении долгосрочного сотрудничества, а также о предоставлении предприятию преференций и льгот, которые предоставляют другим совместным предприятиям с иностранными инвестициями.

© Sputnik / Виктор Толочко В Ташкенте появится сервисный центр "БелАЗа"

Минский мотоциклетно-велосипедный завод был основан в 1945 году, сегодня большая часть акций принадлежит государству.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам привлечения инвестиций зарубежных компаний в экономику Узбекистана. По его мнению, мониторинг системы этой сферы необходимо автоматизировать.