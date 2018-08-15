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Мужчина катается на велосипеде

В Узбекистане начнут производить минские велосипеды

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Соответствующее соглашение белорусский мотоциклетно-велосипедный завод подписал с хокимиятом Андижанской области.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Узбекистане начнет производство велосипедов минский завод, сообщает Белорусское телеграфное агентство "Новости Беларуси".

Соответствующее соглашение организация подписала с хокимиятом Андижанской области, стороны договорились об установлении долгосрочного сотрудничества, а также о предоставлении предприятию преференций и льгот, которые предоставляют другим совместным предприятиям с иностранными инвестициями.

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Минский мотоциклетно-велосипедный завод был основан в 1945 году, сегодня большая часть акций принадлежит государству.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам привлечения инвестиций зарубежных компаний в экономику Узбекистана. По его мнению, мониторинг системы этой сферы необходимо автоматизировать.

Теги:
Минск, производство, Велосипеды



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