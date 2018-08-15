Самолеты из Узбекистана будут летать в Саудовскую Аравию

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. С 28 октября 2018 года национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" вводит регулярные рейсы из Ташкента в столицу Саудовской Аравии Джидду, сообщает пресс-служба.

Рейсы будут выполнять по вторникам и воскресеньям на самолетах Boeing 767 – из Ташкента в 17:50 с прибытием в Джидду в 21:00 и из Джидды в 22:30 с прибытием в столицу Узбекистана в 05:10.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 28 октября 2018 года вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент - Джидда - Ташкент с частотой два раза в неделю. До этого времени полеты в Джидду выполнялись на чартерной основе в рамках программы "Хадж", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о запуске рейсов из Ташкента в российский приморский город Владивосток, они будут выполняться с 15 сентября по субботам в 08:30.