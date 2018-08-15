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Студенты в аудитории

Утверждены размеры суперконтрактов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Дороже всего будет обучиться юриспруденции, стоимость контракта по повышенной ставке — 276,4 млн сумов по данному направлению.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Узбекистана утвердила размеры контрактов по повышенным ставкам на 2018/2019 учебный год по 276 направлениям.

Минимальный размер суперконтракта составляет 82,9 млн сумов. По этой сумме контракта доступно 141 направление, пишет "Газета.уз".

Денежные купюры Узбекистана
© Flickr / Aleksandr Zykov
Стало известно, сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах
Максимальный размер контракта по повышенной ставке — 276,4 млн сумов по направлению "юриспруденция". Суперконтракт выплачивается только за первый год обучения (включая сумму обычного контракта).

Напомним, с нового учебного года абитуриент, недобравший 1, 2, 3, 4 балла до проходного, может оплатить сумму контракта в 1,5, 2, 2,5 и 3-кратном размере соответственно. Если абитуриент не попал в этот порог, то может заплатить в зависимости от направления образования сумму, превышающую стоимость контракта в 10−20 раз.




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