Минздрав Узбекистана запустил круглосуточный телефон доверия для женщин

Меры направлены на повышение качества медицинской помощи и эффективности акушерско-гинекологической службы.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Республиканском перинатальном центре, перинатальных центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в составе телефона доверия Министерства здравоохранения — 1003 начала свою работу действующая 24 часа в сутки сеть "Быстрая связь".

"Основная цель "Быстрой связи" — оказание качественной медицинской консультации девочкам и женщинам в режиме реального времени", - сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Меры направлены на повышение качества медицинской помощи и эффективности акушерско-гинекологической службы.

Ранее в столице Узбекистана и областях организовали работу женских консультаций в новом формате. Организации будут работать при семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах и станут оказывать акушерскую и гинекологическую помощь.