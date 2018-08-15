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Приют для беременных девочек и молодых мам

Минздрав Узбекистана запустил круглосуточный телефон доверия для женщин

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Меры направлены на повышение качества медицинской помощи и эффективности акушерско-гинекологической службы.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Республиканском перинатальном центре, перинатальных центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента в составе телефона доверия Министерства здравоохранения — 1003 начала свою работу действующая 24 часа в сутки сеть "Быстрая связь".

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
Женские консультации в новом формате организовали в Ташкенте и областях

"Основная цель "Быстрой связи" — оказание качественной медицинской консультации девочкам и женщинам в режиме реального времени", - сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Меры направлены на повышение качества медицинской помощи и эффективности акушерско-гинекологической службы.

Ранее в столице Узбекистана и областях организовали работу женских консультаций в новом формате. Организации будут работать при семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах и станут оказывать акушерскую и гинекологическую помощь.

Теги:
горячая линия, права женщин, женщина, Медицина, Узбекистан



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