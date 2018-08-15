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В ГУВД Ташкента состоялась встреча с китайскими коллегами

В ГУВД Ташкента состоялась встреча с китайскими коллегами

Общество
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Руководство ГУВД Ташкента обсудило перспективы сотрудничества с китайскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В Ташкент прибыла делегация департамента общественной безопасности Автономного района Внутренней Монголии (КНР). – сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Отмечается, что плодотворное сотрудничество в различных сферах  развивается между Узбекистаном и Китаем в рамках концепции "Один пояс, один путь", реализуемой по инициативе КНР. Взаимовыгодные отношения складываются и в вопросах обеспечения общественной безопасности и  борьбы с преступностью.

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Пресс-служба ГУВД
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В ходе переговоров представители правоохранительных структур двух дружественных стран обсудили широкий круг вопросов, касающихся борьбы с преступностью. Состоялся обмен опытом  при обсуждении мер противодействия международному терроризму и незаконному обороту наркотиков. Стороны подчеркнули важность своевременного обмена информацией, способствующего оперативному реагированию на противоправные деяния.

"Установление дружественных и равноправных отношений между нашими странами позволяет нам сотрудничать и добиваться успеха во многих областях. Узбекистан является одной из самых безопасных и мирных стран и имеет большой опыт укрепления общественного правопорядка и спокойствия. Нам известно, каких впечатляющих успехов добился в этом плане Ташкент. Поэтому мы планируем регулярно посещать столицу Узбекистана, расширить спектр двусторонних взаимовыгодных отношений и обмена опытом", - сказал заместитель начальника Департамента общественной безопасности Автономного района Внутренней Монголии (КНР) Чэнь Инцзэ

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества  обучение сотрудников, предотвращении правонарушений, особенно среди молодежи и несовершеннолетних.

Теги:
Китай, ГУВД Ташкента, Делегация



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