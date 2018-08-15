В чем узбекские школьники пойдут на линейку: утверждена школьная форма

Для учеников с первого по шестые классы выпущено два вида формы, столько же предлагается ученикам школы с седьмого по одиннадцатый класс, но другого дизайна.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Правительство утвердило единую школьную форму, ношение которой будет обязательным со следующего года.

Кабинет Министров Узбекистана 15 августа принял постановления о мерах по обеспечению единой современной школьной формой государственных общеобразовательных учреждений. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Утверждена форма для учащихся первых-шестых классов

Согласно документу, с 2018/2019 учебного года учащиеся будут посещать школу в утвержденной форме в добровольном, а с 2019/2020-го — в обязательном порядке.

Документ, утверждающий образцы формы для учащихся 1−6-х и 7−11-х классов, направлен на улучшение культуры ношения одежды и дисциплины, создание условий для охраны здоровья учащихся, а также воспитание духовно и физически развитого поколения.

Утверждена форма для учащихся седьмых-одиннадцатых классов

Ассоциация "Узтукимачиликсаноат" сформирует список предприятий по регионам, которые будут производить единую форму.

Постановлением предусмотрено выделение краткосрочных потребительских кредитов (на срок не менее шести месяцев) для покупки формы с процентной ставкой не выше ставки рефинансирования Центрального банка.