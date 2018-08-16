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Мобильные операторы

"Узбектелеком" получил доступ в интернет через Кыргызстан

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Переход между сетями телекоммуникаций построен на участке Кувасай (Ферганская область Узбекистана) – Кызыл-Кия (Баткентская область Кыргызстана).

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи в Узбекистане, получил доступ в интернет через территорию Кыргызстана, сообщили в пресс-службе компании.

Офисное здание компании Узбектелеком
Пресс-служба "Узбектелеком"
Тарифы "Узбектелекома" снизились на треть

"Сегодня принят в коммерческую эксплуатацию новый трансграничный переход между сетями телекоммуникаций "Узбектелекома" и кыргызским ООО "ЭлКат", - уточнил представитель компании.

Переход построен на участке Кувасай (Ферганская область Узбекистана) – Кызыл-Кия (Баткентская область Кыргызстана).

Представитель "Узбектелекома" сообщил, что новый приграничный переход откроет альтернативный маршрут для доступа в интернет, который будет проходить через территорию Кыргызстана.

"Этот маршрут также позволит увеличить экспортный потенциал "Узбектелекома", предоставляя транзитные каналы связи в Афганистан и Туркменистан", - пояснили в компании.

Между компаниями также подписан договор о взаимном присоединении сетей телекоммуникаций и предоставлении телекоммуникационных услуг, добавили в "Узбектелекоме".

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза в 2018 году, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Ранее заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров сообщил журналистам, что узбекская сторона планирует до конца 2018 года подписать соглашения по продаже и аренде интернет-каналов с национальными операторами стран Центральной Азии, Ирана и Китая. По его словам, высокая цена на доступ к интернету в республике объясняется отсутствием конкурентной среды. В настоящий момент основные интернет-каналы в Узбекистан проходят через Казахстан и Россию.

Теги:
Узбектелеком, Интернет, Кыргызстан, Узбекистан



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