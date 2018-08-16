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Писатель Азамат Коржовов

Узбекский писатель об Успенском: он боролся против зомбирования человечества

© Foto : Из личного архива Азамата Коржовова
Общество
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По словам Азамата Коржовова, в Узбекистане сказочника очень любили дети и взрослые.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. Яркий представитель узбекской литературы, автор свыше 40 детективов, мистических, приключенческих книг и сказок Азамат Коржовов в интервью с корреспондентом Sputnik рассказал, что скончавшийся недавно писатель Эдуард Успенский был горячо любим и в Узбекистане.

"Писатель двух столетий, сценарист и драматург Эдуард Успенский оставил после себя значительное литературное наследие. Он своими произведениями воспитал несколько поколений, обеспечил им красивое детство и привил им душевную доброту", - делится своими мыслями Коржовов.

Писатель Эдуард Успенский
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Спасибо за детство: умер создатель Чебурашки Эдуард Успенский

По словам узбекского писателя, Успенский хотя и считался детским писателем, но идейное содержание его произведений заставляло задумываться и взрослых.

"Он был певцом свободной мысли и свободной жизни и таким образом вел борьбу против зомбирования человечества. Он писал произведения, полные радости, и тем самым расширял нравственный кругозор детей. Эдуард Успенский поднял русское сказочничество на новый уровень, на ступень выше и тем самым обеспечил его рост с новым направлением искусства - мультфильмами. И в итоге он обрел мировую известность, а русская литература и русское искусство мультфильмов прославилось от Японии до Швейцарии и по всему миру".

Эдуард Успенский был знаменит и в Узбекистане. Узбекские дети выросли на мультфильмах, созданных на основе его сказок.

"Его герои - крокодил Гена, почтальон Печкин, Чебурашка и Шарик - останутся в наших сердцах навсегда. По моему мнению, еще одной его заслугой было то, что он был создателем героев таких мультфильмов, которые смогли противостоять "захвату" голливудской индустрии мультфильмов".

Среди американских мультфильмов есть много таких, которые приемлемы для восточных народов, но также полно и таких, которые противоречат нашей культуре.

А герои Эдуарда Успенского те ценности, которые сформировались в прошлом, передавали следующему поколению и тем самым удерживали норму в воспитании человечества.

Эдуард Успенский создал добродушный образ зверей, которые обычно считаются жестокими, и таким образом смог раскрыть цветы доброты в детских сердцах.

Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
© Sputnik / Илья Питалев
В такси с "чебурашкиным папой": неожиданное знакомство с Эдуардом Успенским

Смерть разлучила нас с великим сказочником, но его литературные герои будут жить всегда и его память навечно останется в сердцах.

Сообщения о смерти писателя Эдуарда Успенского появились 15 июля, в последнее время он страдал онкологическим заболеванием. Ему был 81 год.

Теги:
Узбекистан, сказка, писатель



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