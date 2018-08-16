Девочки в Узбекистане смогут получить консультации по гинекологии

Во всех городах и районах республики открыли центры здоровья, начала работу круглосуточная "Быстрая связь".

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. При областных детских многопрофильных больницах в Узбекистане открылись центры здоровья девочек, сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, в августе в составе телефона доверия 1003 запущена действующая 24 часа в сутки "Быстрая связь".

"Основная цель данной "Быстрой связи" — оказание качественной медицинской консультации девочкам и женщинам в режиме реального времени, предоставление соответствующих советов, направленных на сохранение семьи, при обращениях женщин по поводу неспокойных жизненных случаев в семье, внесение предложений в соответствующие организации по поводу повышения знаний и культуры населения в направлении репродуктивного здоровья и полового воспитания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об организации в Ташкенте и областях женских консультаций в новом формате, основная их цель – оказание квалифицированной акушерской и гинекологической помощи до и во время беременности.