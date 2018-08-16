Инспекторы  ДПС в Ташкенте перестанут использовать устаревшие ручные радары

Сегодня нарушения скоростного режима на дорогах фиксируются автоматическими стационарными и мобильными передвижными радарами.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Более 230 водителей в Ташкенте превысили на дороге скорость 15 августа, сообщает пресс-служба ГУВД.

"По указанию начальника ГУВД впредь инспекторами ДПС больше не будут использоваться устаревшие ручные радары. Нарушения скоростного режима на дорогах Ташкента уже фиксируются автоматическими стационарными и мобильными (передвижными) радарами. Данные бесконтактные аппаратно-программные комплексы автоматически в режиме реального времени фиксируют превышение скоростного режима", - уточняется в сообщении.

Нарушитель получает постановление о штрафе за нарушение по почте.

Напомним, что на сегодня передвижные радары установлены в четырех точках столицы – вблизи ресторана "Эльбрус" в Сергелийском районе, на Малой кольцевой автомобильной дороге, около здания Олий Мажлиса на улице Бунёдкор и на улице Амира Темура в Юнусабадском районе.