На стадионе "Бунёдкор" дали воду и электричество

Ранее свет и водоснабжение были отключены из-за долгов организации.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Ташкенте на стадион "Миллий" (бывший стадион "Бунёдкор") дали воду и электроснабжение. Об это сообщил заместитель генерального директора Профессиональной футбольной лиги Диёр Имомходжаев в своем Telegram-канале.

Ранее коммуникации были отключены из-за долгов организации.

Как сообщало издание Championat.Asia, по словам сотрудников стадиона, долг за использование электричества и воды на спортивном объекте составляет 100 миллионов сумов.

Тогда для полива газона пришлось привозить воду на машине.

Также возникли сложности с приготовлением пищи для детей, которые тренируются в этом спорткомплексе.

Кроме того, из-за отсутствия воды в раздевалках стоял сильный неприятный запах.