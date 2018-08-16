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Стадион Бунёдкор в Ташкенте

На стадионе "Бунёдкор" дали воду и электричество

© twitter / UzbekistanFF
Общество
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Ранее свет и водоснабжение были отключены из-за долгов организации.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Ташкенте на стадион "Миллий" (бывший стадион "Бунёдкор") дали воду и электроснабжение. Об это сообщил заместитель генерального директора Профессиональной футбольной лиги Диёр Имомходжаев в своем Telegram-канале.

Ранее коммуникации были отключены из-за долгов организации.

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© Федерация футбола Узбекистана
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Как сообщало издание Championat.Asia, по словам сотрудников стадиона, долг за использование электричества и воды на спортивном объекте составляет 100 миллионов сумов.

Тогда для полива газона пришлось привозить воду на машине.

Также возникли сложности с приготовлением пищи для детей, которые тренируются в этом спорткомплексе.

Кроме того, из-за отсутствия воды в раздевалках стоял сильный неприятный запах.

Теги:
стадион "Бунедкор", Ташкент



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