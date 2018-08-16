УзЛиДеП в Каракалпакстане бесплатно организовала медосмотр девушек

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Бесплатный медицинский осмотр жительниц МСГ "Олтинкул" был организован каракалпакским кенгашем УзЛиДеП.

В ходе медосмотра в многопрофильной поликлинике №1 Кунгратского района около 40 женщин и девушек прошли углубленное медицинское обследование квалифицированными специалистами, сообщается на сайте партии.

"Я домохозяйка, но не могла выделить для себя время сходить в поликлинику на медосмотр. Услышав об организации УзЛиДеП бесплатного медосмотра, пришла на прием к специалистам. Рада, что у меня нет проблем со здоровьем. Мы благодарны партии, которая проводит подобные акции", - сказала жительница МСГ "Олтинкул" П.Жолдибаева.

В завершение мероприятия решено проводить такие медосмотры также и в других махаллях района.