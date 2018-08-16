Кто стал новым руководителем Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента

Всего новые должности получили 17 специалистов, изменения коснулись как Центрального аппарата, так и региональных подразделений.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Кадровые назначения произошли в структуре МВД Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальником Управления по организации деятельности профилактики правонарушений МВД республики стал Дустматов Рустамжон.

Исполняющим обязанности первого заместителя начальника Института пожарной безопасности МВД назначен Ортикбоев Файзулла.

Начальником управления кадров будет работать Ахмадходжаев Абдуазим.

Начальником Управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел города Ташкента стал Абдуллаев Илхом.

Заместителем начальника Управления внутренних дел Андижанской области будет работать Орзикулов Шерзодбек.

Управление по координации деятельности органов внутренних дел по Шайхантахурскому району города Ташкента возглавил Нарзуллаев Улукберди.

Также в Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента появились новые исполняющие обязанности начальников Управления по координации деятельности органов внутренних дел.