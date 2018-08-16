Выходные в связи с празднованием Курбан хайита перенесли на 21-23 августа

Таким образом, узбекистанцы выйдут на работу в пятницу и субботу вместо среды и четверга.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о праздновании Курбат хайита, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

В соответствии с документом, религиозный праздник отметят 21 августа, а выходные дни попадают на 21-23 августа.

Таким образом, работающие по стандартному графику узбекистанцы выйдут на работу в пятницу и субботу вместо выходных среды и четверга.

"Учитывая роль и значение священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит в утверждении в духовной жизни нашего народа таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, единство, в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей, начиная с 2018 года предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни", - отмечается в комментариях к указу главы государства.

Курбан хайит – одна из основных дат ислама, в эти дни мусульман призывают к объединению, доброте и милосердию к ближнему.

По традиции утром в день праздника мужчины отправляются в мечети и совершают утреннюю молитву, затем происходит жертвоприношение – бараны, реже петухи или индюки. При этом большую часть мяса отдают соседям и знакомым.

Еще один необходимый атрибут – праздничный плов.