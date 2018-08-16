Предупреждая стихию: на Камчике появится единая диспетчерская служба

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. На перевале Камчик в ближайшее время может появиться единая диспетчерская служба, говорится в проекте постановления президента.

Как уточняется в документе о мерах по дальнейшему совершенствованию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в основные задачи нового органа войдет оповещение и информирование об опасности возникновения лавин и оползней, организация взаимодействия для работы по борьбе со стихией, оперативное управление.

"В результате создания ЕДДС "Камчик" и проведение дополнительных профилактических мероприятий вызовы экстренных оперативных служб будут осуществляться по принципу "одного окна", что позволить улучшить оперативность реагирования сил постоянной готовности на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации", - уточняется в сообщении.

Камчик – горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на границе с Кыргызстаном и Таджикистаном. Считается опасным и крутым подъемом. В 2016 году на перевале произошел оползень, в результате которого погибли пять человек, в феврале 2017 года наблюдался сход снежной лавины, а в июне 2018-го из-за оползня пострадали два человека.