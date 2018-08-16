Подарок для ленивца: необычные соревнования пройдут в Черногории

В ходе конкурса участники ложатся одновременно в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В муниципалитете Плужине в Черногории в эту субботу пройдет шестое открытое первенство по лени, сообщает РИА Новости.

Девиз состязаний отражает стереотипы о равнодушии жителей страны к труду: "Будет хлеб и без мотыги".

В начале соревнований участники одновременно ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Они могут есть, пить и разговаривать.

© Sputnik / Николай Зайцев Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве 16

Первый раз конкурс провели в 2012 году, в 2015-м впервые победу одержал иностранец – гражданин Боснии и Герцеговины, в 2017-м одному из участников удалось превзойти трехлетний рекорд в 37 часов, затем – в 47 часов.

Призовой фонд за первое место составляет всего 800 евро, при этом половину победитель получит деньгами, половину – подарками.

На следующий день, в воскресенье, пройдет другое соревнование – по ожиданию в очереди у стойки.

Всех участников угостят бесплатной едой и напитками, а тех, кто живет на расстоянии свыше 100 километров, обеспечат транспортом и временным жильем.