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Вид на Черногорию

Подарок для ленивца: необычные соревнования пройдут в Черногории

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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В ходе конкурса участники ложатся одновременно в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В муниципалитете Плужине в Черногории в эту субботу пройдет шестое открытое первенство по лени, сообщает РИА Новости.

Девиз состязаний отражает стереотипы о равнодушии жителей страны к труду: "Будет хлеб и без мотыги".

В начале соревнований участники одновременно ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Они могут есть, пить и разговаривать.

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Первый раз конкурс провели в 2012 году, в 2015-м впервые победу одержал иностранец – гражданин Боснии и Герцеговины, в 2017-м одному из участников удалось превзойти трехлетний рекорд в 37 часов, затем – в 47 часов.

Призовой фонд за первое место составляет всего 800 евро, при этом половину победитель получит деньгами, половину – подарками.

На следующий день,  в воскресенье, пройдет другое соревнование – по ожиданию в очереди у стойки.

Всех участников угостят бесплатной едой и напитками, а тех, кто живет на расстоянии свыше 100 километров, обеспечат транспортом и временным жильем.

Теги:
развлечение, Конкурс, Черногория



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