Пограничники Узбекистана и Таджикистана ликвидировали афганских бандитов

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Пограничники Таджикистана и Узбекистана на совместных учениях отработали отражение прорыва бандформирований из Афганистана.
По его словам, основная цель учений – укрепление границы с Афганистаном в связи со сложной обстановкой в соседнем государстве, а также предотвращение внешних угроз для Таджикистана и Узбекистана, организация взаимодействия и слаженности между пограничными соединениями на практике.
"В учениях "Джайхун-2018" отрабатывались и совершенствовались взаимодействие и сотрудничество пограничных подразделений по нейтрализации угроз пограничной безопасности на госгранице, незаконное перемещение больших партий наркотических средств, вторжение вооруженных групп бандформирований под прикрытием огневой поддержки с сопредельной территории в реальных условиях", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.
В учениях были задействованы подразделения и резервы Пограничных войск ГКНБ Таджикистана и Пограничных войск Совета государственной безопасности Узбекистана, автомобильная и бронетанковая техника, военно-транспортная авиация и пограничные сторожевые катера.
Командующие погранвойсками двух государств по окончании учений отметили, что все задачи были решены успешно.
После учений на встрече в Душанбе командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали и его узбекский коллега Руслан Мирзаев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам улучшения функционирования контрольно-пропускных пунктов, охраны госграниц, обмена информацией, укрепления борьбы против угроз и вызовов современного мира.
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя пограничными ведомствами.