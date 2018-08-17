Пограничники Узбекистана и Таджикистана ликвидировали афганских бандитов

На тактических специальных учениях "Джайхун-2018" военнослужащие отрабатывали укрепление границы с Афганистаном в связи со сложной обстановкой в соседнем государстве.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Пограничники Таджикистана и Узбекистана на совместных учениях отработали отражение прорыва бандформирований из Афганистана.

"Первые совместные военные тактические специальные учение "Джайхун-2018" таджикских и узбекских пограничников прошли на стыке государственной границы трех стран – Таджикистана, Узбекистана и Афганистана в Шаартузском районе", - сказал он.

По его словам, основная цель учений – укрепление границы с Афганистаном в связи со сложной обстановкой в соседнем государстве, а также предотвращение внешних угроз для Таджикистана и Узбекистана, организация взаимодействия и слаженности между пограничными соединениями на практике.

"В учениях "Джайхун-2018" отрабатывались и совершенствовались взаимодействие и сотрудничество пограничных подразделений по нейтрализации угроз пограничной безопасности на госгранице, незаконное перемещение больших партий наркотических средств, вторжение вооруженных групп бандформирований под прикрытием огневой поддержки с сопредельной территории в реальных условиях", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

В учениях были задействованы подразделения и резервы Пограничных войск ГКНБ Таджикистана и Пограничных войск Совета государственной безопасности Узбекистана, автомобильная и бронетанковая техника, военно-транспортная авиация и пограничные сторожевые катера.

Командующие погранвойсками двух государств по окончании учений отметили, что все задачи были решены успешно.

После учений на встрече в Душанбе командующий погранвойсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали и его узбекский коллега Руслан Мирзаев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам улучшения функционирования контрольно-пропускных пунктов, охраны госграниц, обмена информацией, укрепления борьбы против угроз и вызовов современного мира.

Главы погранведомств двух стран решили выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе, проведения различных культурно-спортивных мероприятий между военнослужащими-пограничниками.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя пограничными ведомствами.