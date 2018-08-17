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Мусор

В Узбекистане могут увеличить штрафы за мусор на улице

Sputnik / Антон Курилкин
Общество
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Соответствующая петиция опубликована на портале Meining Fikrim, автор ссылается на опыт зарубежных государств.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Узбекистанцы просят увеличить штрафы за мусор на улице как минимум до 10-30 минимальных заработных плат, петиция опубликована на портале Meining Fikrim.

По мнению автора, предусмотренные законом меры неэффективны из-за ничтожного размера штрафа, во многих странах к нарушителям могут применить также общественные работы вплоть до тюремного заключения.

"Облик городов и сел, природа и заповедники Узбекистана страдают от того, что наши сограждане часто бросают мусор в неустановленных местах. Таким образом во дворах часто возникают стихийные свалки, что вызывает обоснованное негодование у людей, страдает не только внешний облик, но и санитарно-гигиеническая ситуация", - говорится в сообщении.

На этой неделе во вторник в Шайнхантурском районе прошел хашар рамках программы "Обод махалла", участники провели работы по санитарной обработке зеленых насаждений, очистили территорию от мусора и убрали незаконно установленные преграды на внутриквартальных улицах.

Теги:
Единый портал, Штрафы, мусор



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