Председатель Верховного суда Узбекистана уберег 10 семей от развода

На прошлой неделе проводились выездные приемы в Хорезмской области, где были заслушаны обращения семейных пар, собирающихся развестись в силу различных семейных конфликтов. Сторонам разъяснили негативные правовые и социальные последствия развода, дали рекомендации по устранению факторов, приводящих к нему, конфликтов между невестками и свекровями, передает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
В ходе выездных приемов были также заслушаны обращения субъектов предпринимательства о пересмотре судебных решений, а также более ста обращений граждан по различным вопросам. Председателям судов и судьям области даны конкретные поручения, их исполнение взято под контроль.
Неделя заканчивается грандиозным событием - в Ташкент впервые за 17 лет прибыл Эмомали Рахмон, государство продолжает бороться с недобросовестными налогоплательщиками, а школьники примеряют новую форму.