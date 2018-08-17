Председатель Верховного суда Узбекистана уберег 10 семей от развода

На выездных приемах в Хорезмской области провели консультации, где были заслушаны обращения семейных пар, а также предпринимателей о пересмотре судебных решений.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Председатель Верховного суда Узбекистана Козимджан Камилов и его заместитель Холмумин Ёдгоров помирили 10 семей на выездных заседаниях.

© Sputnik / AlexTikhomirov Развестись в Узбекистане станет дороже

На прошлой неделе проводились выездные приемы в Хорезмской области, где были заслушаны обращения семейных пар, собирающихся развестись в силу различных семейных конфликтов. Сторонам разъяснили негативные правовые и социальные последствия развода, дали рекомендации по устранению факторов, приводящих к нему, конфликтов между невестками и свекровями, передает пресс-служба Верховного суда Узбекистана

В ходе выездных приемов были также заслушаны обращения субъектов предпринимательства о пересмотре судебных решений, а также более ста обращений граждан по различным вопросам. Председателям судов и судьям области даны конкретные поручения, их исполнение взято под контроль.