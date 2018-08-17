Рязань стала побратимом Бухары

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Рязанская область и Узбекистан заинтересованы во взаимном сотрудничестве, сообщил журналистам губернатор области Николай Любимов.
На этой неделе в Рязани проходит I Международный форум древних городов, в котором принимают участие делегации 40 городов, основанных более 500 лет назад, из 14 стран мира, в том числе из Узбекистана. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов также посетил форум.
"Вчера на открытии символических посольств древних городов нам предложили стать побратимом города Бухары. Ряд наших гостей тоже предлагают установить долгосрочные отношения в плане возможного сотрудничества", - сказал Любимов.
Он напомнил, что делегация рязанских предпринимателей недавно посетила Таджикистан.
"Узбекистан тоже обладает потенциальными для нас экспортными возможностями, и мы должны продолжать этот диалог", - добавил губернатор.