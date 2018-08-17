21:38 17 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Успенский собор и колокольня Рязанского кремля

Рязань стала побратимом Бухары

© Sputnik / Юрий Кавер
Общество
Получить короткую ссылку
7910

Во время форума древних городов посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов предложил губернатору Рязани сделать его город побратимом Бухары.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Рязанская область и Узбекистан заинтересованы во взаимном сотрудничестве, сообщил журналистам губернатор области Николай Любимов.

На этой неделе в Рязани проходит I Международный форум древних городов, в котором принимают участие делегации 40 городов, основанных более 500 лет назад, из 14 стран мира, в том числе из Узбекистана. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов также посетил форум.

"Вчера на открытии символических посольств древних городов нам предложили стать побратимом города Бухары. Ряд наших гостей тоже предлагают установить долгосрочные отношения в плане возможного сотрудничества", - сказал Любимов.

Плов
© Foto : Денис Говорухин
Шеф-повар гостевого дома при посольстве Узбекистана проведет мастер-класс
"Посол Узбекистана очень заинтересовался, он пообещал привозить в область узбекских предпринимателей, и мы заинтересованы, в первую очередь в Узбекистане и других странах бывшего СССР, особенно в южных странах, как в партнерах для сбыта своей продукции. Для нас это важно", - сказал Любимов.

Он напомнил, что делегация рязанских предпринимателей недавно посетила Таджикистан.

"Узбекистан тоже обладает потенциальными для нас экспортными возможностями, и мы должны продолжать этот диалог", - добавил губернатор.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054