Рязань стала побратимом Бухары

Во время форума древних городов посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов предложил губернатору Рязани сделать его город побратимом Бухары.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Рязанская область и Узбекистан заинтересованы во взаимном сотрудничестве, сообщил журналистам губернатор области Николай Любимов.

На этой неделе в Рязани проходит I Международный форум древних городов, в котором принимают участие делегации 40 городов, основанных более 500 лет назад, из 14 стран мира, в том числе из Узбекистана. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов также посетил форум.

"Вчера на открытии символических посольств древних городов нам предложили стать побратимом города Бухары. Ряд наших гостей тоже предлагают установить долгосрочные отношения в плане возможного сотрудничества", - сказал Любимов.

© Foto : Денис Говорухин Шеф-повар гостевого дома при посольстве Узбекистана проведет мастер-класс

"Посол Узбекистана очень заинтересовался, он пообещал привозить в область узбекских предпринимателей, и мы заинтересованы, в первую очередь в Узбекистане и других странах бывшего СССР, особенно в южных странах, как в партнерах для сбыта своей продукции. Для нас это важно", - сказал Любимов.

Он напомнил, что делегация рязанских предпринимателей недавно посетила Таджикистан.

"Узбекистан тоже обладает потенциальными для нас экспортными возможностями, и мы должны продолжать этот диалог", - добавил губернатор.