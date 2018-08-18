В Узбекистане стартовал двухдневный хашар

В выходные жители республики примут участие в благоустройстве махаллей, социальных учреждений, парков и скверов.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. В городах и районах Узбекистана 18-19 августа проходит всенародный хашар в преддверии празднования Дня независимости республики, а также праздника Курбан хайит.

В соответствии с распоряжением кабинета министров республики август объявлен месяцем благоустройства и чистоты, а 18-19 августа - днями всенародного благотворительного хашара.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Выходные в связи с празднованием Курбан хайита перенесли на 21-23 августа

В ходе хашара планируется навести порядок на территориях вокруг многоэтажных и частных домов, на детских площадках, дорогах и тротуарах.

В частности, будет благоустроено около 37 тысяч гектаров территорий махаллей, очищено более 24 тысяч километров арыков и лотков, приведено в порядок и благоустроено территории более 8 тысяч кладбищ, свыше 760 мест поклонения, будут побелены и обрезаны около 10 миллионов деревьев, вывезены бытовые отходы.

Как ожидается, в этих мероприятиях примут участие более 17 миллионов граждан, в том числе около 9 миллионов молодежи.

Отметим, согласно соответствующему постановлению кабинета министров Узбекистана, субботники проводятся только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе. Правительство также поручило госорганам принять меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.

