Власти внедрят в Ташкенте особый порядок управления

С 1 сентября будет начато проведение правового эксперимента по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в Ташкенте.

Об этом сообщает УзА.

Документ предусматривает кардинальное сокращение территориальных межведомственных коллегиальных органов (комиссии, советы и другие) с участием хокима города Ташкента и его заместителей, наделенных государственно-властными полномочиями, с передачей их задач и функций соответствующим территориальным органам государственного управления.

Sputnik Хокимият Ташкента запустил новый официальный сайт

В подчинение хокимов города Ташкента, районов и структуру аппарата хокимов города Ташкента, районов соответственно передаются:- Главное управление экономики и комплексного развития территорий города Ташкента и районные отделы экономики и комплексного развития территорий;

- Главное финансовое управление хокимията города Ташкента и финансовые отделы хокимиятов районов;

- Главное управление строительства города Ташкента и отделы строительства районов;

- Главное управление жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента и отделы жилищно-коммунального обслуживания районов;

- территориальное управление Государственного комитета по инвестициям по городу Ташкенту и отделы по инвестициям районов.

Хокимы города Ташкента и районов будут осуществлять общее руководство деятельностью территориальных органов государственного управления города Ташкента и районов, организовывать эффективное выполнение возложенных на них задач.

Территориальные органы государственного управления города Ташкента будут подчиняться хокиму города Ташкента и представлять отчет о своей деятельности в соответствующий республиканский орган государственного управления.

Территориальные органы государственного управления районов города Ташкента будут подчиняться хокиму района и представлять отчет о своей деятельности в соответствующий территориальный орган государственного управления города Ташкента.

Подробно с документом можно ознакомиться здесь >>>