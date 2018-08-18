Власти внедрят в Ташкенте особый порядок управления

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в Ташкенте.
Об этом сообщает УзА.
Документ предусматривает кардинальное сокращение территориальных межведомственных коллегиальных органов (комиссии, советы и другие) с участием хокима города Ташкента и его заместителей, наделенных государственно-властными полномочиями, с передачей их задач и функций соответствующим территориальным органам государственного управления.
В подчинение хокимов города Ташкента, районов и структуру аппарата хокимов города Ташкента, районов соответственно передаются:- Главное управление экономики и комплексного развития территорий города Ташкента и районные отделы экономики и комплексного развития территорий;
- Главное финансовое управление хокимията города Ташкента и финансовые отделы хокимиятов районов;
- Главное управление строительства города Ташкента и отделы строительства районов;
- Главное управление жилищно-коммунального обслуживания города Ташкента и отделы жилищно-коммунального обслуживания районов;
- территориальное управление Государственного комитета по инвестициям по городу Ташкенту и отделы по инвестициям районов.
Хокимы города Ташкента и районов будут осуществлять общее руководство деятельностью территориальных органов государственного управления города Ташкента и районов, организовывать эффективное выполнение возложенных на них задач.
Территориальные органы государственного управления города Ташкента будут подчиняться хокиму города Ташкента и представлять отчет о своей деятельности в соответствующий республиканский орган государственного управления.
Территориальные органы государственного управления районов города Ташкента будут подчиняться хокиму района и представлять отчет о своей деятельности в соответствующий территориальный орган государственного управления города Ташкента.
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