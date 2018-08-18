Народная поэтесса Худойбердиева скончалась в Узбекистане в возрасте 70 лет

В пятницу, 17 августа, на 71 году жизни скончалась народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева, в 2017 году она была награждена орденам "Эл-юрт хурмати".

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Народ Узбекистана прощается с народной поэтессой Халимой Худойбердиевой, которая скончалась 17 августа на 71 году жизни. Стало известно, что ее похоронят в субботу, 18 августа, на кладбище Чигатай в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Халима Худойбердиева широко известна в стране как автор многих стихотворных книг и как общественный деятель.

Шавкат Мирзиёев наградил поэтессу Халиму Худойбердиеву орденом >>>

Поэтесса окончила сельскую школу, затем в 1972 году — факультет журналистики Ташкентского университета. Трудовую деятельность начала в редакции женского литературно-общественного журнала "Саодат".

В 1975—1977 годах обучалась на Высших литературных курсах Московского литературного института им. Горького. Многие годы занимала высокие должности в различных редакционных изданиях республики.

После многих лет "запрета" по указу президента Шавката Мирзиёева была реабилитирована, а в 2017 году награждена орденом «Эл-юрт хурмати».