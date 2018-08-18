13:31 18 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Поэтесса Халима Худойбердиева

Народная поэтесса Худойбердиева скончалась в Узбекистане в возрасте 70 лет

© natlib.uz
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0

В пятницу, 17 августа, на 71 году жизни скончалась народная поэтесса Узбекистана Халима Худайбердиева, в 2017 году она была награждена орденам "Эл-юрт хурмати".

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Народ Узбекистана прощается с народной поэтессой Халимой Худойбердиевой, которая скончалась 17 августа на 71 году жизни. Стало известно, что ее похоронят в субботу, 18 августа, на кладбище Чигатай в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Халима Худойбердиева широко известна в стране как автор многих стихотворных книг и как общественный деятель.

Шавкат Мирзиёев наградил поэтессу Халиму Худойбердиеву орденом >>>

Поэтесса окончила сельскую школу, затем в 1972 году — факультет журналистики Ташкентского университета. Трудовую деятельность начала в редакции женского литературно-общественного журнала "Саодат".

В 1975—1977 годах обучалась на Высших литературных курсах Московского литературного института им. Горького. Многие годы занимала высокие должности в различных редакционных изданиях республики.

После многих лет "запрета" по указу президента Шавката Мирзиёева была реабилитирована, а в 2017 году награждена орденом «Эл-юрт хурмати».




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи
    Большое кочевье

    Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Туркестан, мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи
    Большое кочевье

    Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054