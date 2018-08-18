Узбекистан примет участие в саммите глав стран Фонда спасения Аральского моря

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Туркменистан 24 августа 2018 года проведет в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

Об этом сообщила русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление на совместном заседании правительства и Госсовета безопасности в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках саммита будут проведены заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и Правления Фонда.

Ожидается, что в саммите примут участие все президенты стран-учредителей Фонда – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Международный фонд спасения Арала был создан в соответствии с решением глав государств Центральной Азии, принятым 4 января 1993 года в Ташкенте. Его цель улучшения социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря.

Туркменистан является председателем Международного фонда спасения моря на период 2017-2019 годов.