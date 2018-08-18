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Мирзиёев: здания и дороги в Самарканде должны быть удобны для людей

© пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Сейчас в городе реализуется проект Samarkand city, с которым ознакомился президент.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 18 августа ознакомился с проектами по развитию инфраструктуры Самарканда, пришет пресс-служба лидера страны.

© пресс-служба президента Узбекистана
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Сейчас в городе строят комплекс Samarkand city на площади почти в 14 гектаров вдоль улицы Амира Темура. Проект реализуется в рамках программы мер по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2020 годы. К нему привлечены иностранные инвесторы, подписаны первые договоры и соглашения.

"За счет исторических памятников Самарканда Samarkand city станет центром современного туризма. Необходимо сделать так, чтобы в нем оказывались передовые услуги сферы. Сооружения и развлекательные центры должны работать постоянно, оправдывать вложенные средства и приносить доход", - сказал Шавкат Мирзиёев. 

Президент страны отметил необходимость проектирования генерального плана Самарканда в сотрудничестве с зарубежными специалистами, строительства наряду с большими отелями малых гостиниц.

Глава государства подчеркнул, что все в Самарканде: дороги, здания, транспорт, даже скамейки - должно быть продумано и удобно для людей.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Самарканд



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