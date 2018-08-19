Как в Узбекистане будут бороться с нехваткой билетов на "Афросиаб"

"Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai по приобретении новых скоростных поездов.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Туроператоры Узбекистана предложили кабмину страны рассмотреть возможность ремонта поездов "Насаф", "Регистан" и "Шарк" с созданием в них комфортных условий и системы кондиционирования, что будет способствовать значительному снятию нагрузки на поезда "Афросиаб". Об этом сообщает Podrobno.uz.

Железнодорожники поддержали эту инициативу и сейчас на базе Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов введутся работы по модернизации пяти сидячих вагонов общей вместимостью 240 мест.

Эти вагоны хотят ввести в эксплуатацию до конца сентября 2018 года. Билеты на места в этих вагонах будут реализовываться только туристическим компаниям в случае нехватки мест на высокоскоростные поезда "Афросиаб".

Также "Узбекистон темир йуллари" ведет переговоры с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai по приобретении новых скоростных поездов.