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Женская исправительная колония в Ташкентской области

Женщинам-заключенным рассказали об интеграции в общество после освобождения

© Фото: Комитет женщин Узбекистана / facebook
Общество
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В пятницу, 17 августа, представители Женского комитета Узбекистана посетили 1-ю женскую исправительную колонию в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Члены Женского комитета в преддверии Курбан хайита и Дня независимости республики посетили 1-ю женскую исправительную колонию в Ташкентской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил представитель комитета.

По словам собеседницы, основной целью визита было проведение диалога с осужденными женщинами.

"Мы постарались разъяснить им, что есть много путей интеграции в общество после выхода из данных учреждений, а также о необходимости соблюдения установленных норм и правил", - рассказала представитель комитета.

В ходе встречи, прошедшей в сердечной обстановке, осужденные были проинформированы о проводимых реформах в сфере социальной защиты женщин.

В завершении мероприятия женщин поздравили с предстоящими праздниками и вручили им подарки.




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