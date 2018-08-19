Женщинам-заключенным рассказали об интеграции в общество после освобождения

В пятницу, 17 августа, представители Женского комитета Узбекистана посетили 1-ю женскую исправительную колонию в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Члены Женского комитета в преддверии Курбан хайита и Дня независимости республики посетили 1-ю женскую исправительную колонию в Ташкентской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил представитель комитета.

По словам собеседницы, основной целью визита было проведение диалога с осужденными женщинами.

"Мы постарались разъяснить им, что есть много путей интеграции в общество после выхода из данных учреждений, а также о необходимости соблюдения установленных норм и правил", - рассказала представитель комитета.

В ходе встречи, прошедшей в сердечной обстановке, осужденные были проинформированы о проводимых реформах в сфере социальной защиты женщин.

В завершении мероприятия женщин поздравили с предстоящими праздниками и вручили им подарки.