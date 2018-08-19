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Зрители сидят в кинотеатре

В Узбекистане бизнесменам, открывающим кинотеатры, выдадут льготные кредиты

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Кабинету министров Узбекистана поручено совместно с Нацбанком разработать и утвердить в разрезе регионов детальные графики строительства сети кинотеатров.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Бизнесмены, открывающие кинотеатры, смогут получить в Национальном банке Узбекистана кредиты со скидкой в 50 процентов от установленных тарифов. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Зрители на показе в кинотеатре
© Sputnik / Артем Житенев
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Также предпринимателей избавят от таможенных платежей за ввозимую аппаратуру.

Кабинету министров Узбекистана поручено совместно с Нацбанком разработать и утвердить в разрезе регионов детальные графики строительства сети кинотеатров, предусмотрев в них конкретные сроки создания объектов, их оснащения и начала функционирования.

Еще, согласно постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии", до 1 января 2020 года организации, занимающиеся производством и прокатом кинопродукции, освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений за исключением отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, а также таможенных платежей за ввозимое кинопроизводственное и кинодемонстрационное оборудование.

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Теги:
Кредит, бизнес, кинотеатр, Узбекистан



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    Священное животное

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  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

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