В Узбекистане бизнесменам, открывающим кинотеатры, выдадут льготные кредиты

Кабинету министров Узбекистана поручено совместно с Нацбанком разработать и утвердить в разрезе регионов детальные графики строительства сети кинотеатров.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Бизнесмены, открывающие кинотеатры, смогут получить в Национальном банке Узбекистана кредиты со скидкой в 50 процентов от установленных тарифов. Об этом сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik / Артем Житенев Кинотеатры обязали ежедневно показывать узбекское кино

Также предпринимателей избавят от таможенных платежей за ввозимую аппаратуру.

Кабинету министров Узбекистана поручено совместно с Нацбанком разработать и утвердить в разрезе регионов детальные графики строительства сети кинотеатров, предусмотрев в них конкретные сроки создания объектов, их оснащения и начала функционирования.

Еще, согласно постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии", до 1 января 2020 года организации, занимающиеся производством и прокатом кинопродукции, освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений за исключением отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд, а также таможенных платежей за ввозимое кинопроизводственное и кинодемонстрационное оборудование.