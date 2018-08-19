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Скоростной поезд испанской компании Patentes Talgo, S.L.

Узбекистан закупит новые скоростные поезда в Корее и Испании

© Flickr / Barcex
Общество
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Новые поезда будут курсировать по маршруту Ташкент – Бухара – Хива.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" обсуждает с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai приобретение новых скоростных поездов.

Как сообщает Podrobno.uz, новые поезда будут курсировать по маршруту Ташкент – Бухара – Хива.

Сейчас в парке железнодорожников четыре скоростных состава "Афросиаб".

В настоящее время на участке Ургенч – Хива уже завершены все путевые строительные работы, продолжается возведение вокзала "Хива", трех гостиничных комплексов и парка "Хива Локомотив".

Общая стоимость проекта электрификации линии Ургенч – Хива составляет около 36 миллионов долларов. 

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Теги:
Хива, Бухара, Ташкент, скоростной поезд, Узбекистон темир йуллари, Испания, Южная Корея, Узбекистан



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    Второй будешь?

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