Узбекистан закупит новые скоростные поезда в Корее и Испании

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" обсуждает с испанской компанией Talgo и корейской Hyundai приобретение новых скоростных поездов.
Как сообщает Podrobno.uz, новые поезда будут курсировать по маршруту Ташкент – Бухара – Хива.
Сейчас в парке железнодорожников четыре скоростных состава "Афросиаб".
В настоящее время на участке Ургенч – Хива уже завершены все путевые строительные работы, продолжается возведение вокзала "Хива", трех гостиничных комплексов и парка "Хива Локомотив".
Общая стоимость проекта электрификации линии Ургенч – Хива составляет около 36 миллионов долларов.