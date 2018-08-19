Узбекистан и Россия организуют бизнес-инкубатор для молодежи

Открытие инкубатора будет приурочено к государственному визиту президента России Владимира Путина в Республику Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Российско-узбекский молодежный бизнес-инкубатор заработает 3 октября 2018 года, сообщает пресс-служба НИУ "БелГУ".

Белгородский государственный университет организует запуск проекта. Накануне в вузе состоялось совещание по этому поводу, где эксперты обсудили образовательную и деловую программу инкубатора.

В течение двух недель резиденты из России и Узбекистана пройдут образовательную программу по основам ведения двустороннего бизнеса, посетят ведущие производства Белгородской области и примут участие в деловых B2B переговорах. Итогом работы станет защита бизнес-проектов, подписание соглашений о сотрудничестве и контрактов.

Работа ответного бизнес-инкубатора состоится в ноябре в Ташкенте.