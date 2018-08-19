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Землетрясение

Землетрясения наносят ущерб Узбекистану в два миллиарда долларов ежегодно

SAM YEH / AFP
Общество
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В Бухаре прошел семинар по вопросам сохранения культурного наследия и устойчивого туризма в Узбекистане. В нем приняли участие представители Государственного комитета по развитию туризма и Всемирного банка.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. По оценкам Всемирного банка, ежегодный ущерб, наносимый экономике Узбекистана землетрясениями, доходит до 2 миллиардов долларов, сообщает NUZ.uz.

При этом стихийные бедствия разрушают не только экономику, но и культурное наследие страны.

"Сейчас в республике насчитывается более 20 исторических городов, из которых 4 входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и более 7600 объектов культурного наследия", - сообщает издание.

Целью семинара стало содействие правительству во внедрении концепции управления стихийными бедствиями в систему охраны этих памятников культуры.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Под руководством тренеров - экспертов Всемирного банка, японского Университета Ритсумейкан и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) участники семинара изучили местный и зарубежный опыт управления объектами культурного наследия. Практические занятия были проведены на памятниках архитектуры Бухары.

В ходе семинара были разработаны проекты документов, на основании которых правительство страны сможет принять документ о «Руководящих принципах обеспечения устойчивости объектов культурного наследия и туризма».




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