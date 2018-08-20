Учебный год в Узбекистане начнется 5 сентября

Непрерывные выходные узбекистанцам решено сделать в период с 31 августа по 4 сентября в связи с празднованием Дня независимости республики.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В общеобразовательных школах Узбекистана новый учебный год начинается с 5 сентября.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева, дни с 31 августа по 4 сентября являются выходными в связи с празднованием Дня независимости", - объяснил министр.

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В целях полноценного использования этой возможности и для школьных учителей новый учебный год начнется с 5 сентября, подчеркнул Шерматов.

Отмечается, что это создаст также дополнительные возможности для внутреннего туризма в семьях, в которых есть дети школьного возраста.

Ранее Министерство народного образования официально сообщало, что занятия в школах в 2018-2019 учебном году начнутся 2 сентября.