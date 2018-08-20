Песчаная буря и дождь: что пришлось пережить паломникам в Мекке

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Сильнейшая буря накрыла лагерь паломников в Мекке (Саудовская Аравия) в воскресенье, 19 августа.
Как сообщает РИА Новости, штормовой ветер сопровождался ливнем.
Заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что порывы ветра сносили мусорные баки, дорожные знаки и пластиковые ограждения.
Движение в Мекке и пригороде из-за непогоды было сильно затруднено.
Как сообщил один из паломников, во время бури пришлось дружно придерживать за веревки палатки, чтобы они не улетели. При этом отмечается, что общая ситуация в святых местах стабильная.
Синоптики предупреждают, что шторм повторится и в понедельник, во время стояния паломников на горе Арафат. Это произойдет из-за высокой температуры воздуха и сильной влажности.