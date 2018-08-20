Песчаная буря и дождь: что пришлось пережить паломникам в Мекке

В Саудовской Аравии верующие со всего мира начали хадж — паломничество к святым местам в Мекке и Медине. Однако капризы природы внесли некоторые коррективы.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Сильнейшая буря накрыла лагерь паломников в Мекке (Саудовская Аравия) в воскресенье, 19 августа.

Как сообщает РИА Новости, штормовой ветер сопровождался ливнем.

Заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов рассказал, что порывы ветра сносили мусорные баки, дорожные знаки и пластиковые ограждения.

Движение в Мекке и пригороде из-за непогоды было сильно затруднено.

Как сообщил один из паломников, во время бури пришлось дружно придерживать за веревки палатки, чтобы они не улетели. При этом отмечается, что общая ситуация в святых местах стабильная.

Синоптики предупреждают, что шторм повторится и в понедельник, во время стояния паломников на горе Арафат. Это произойдет из-за высокой температуры воздуха и сильной влажности.