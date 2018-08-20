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Зона Wi-Fi

На ташкентском Бродвее интернет будет бесплатным

© AFP 2018 / OMAR TORRES
Общество
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Чтобы подключить услугу, пользователям нужно будет указать номер телефона для получения смс-сообщения с кодом.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Ташкенте на улице Сайилгох, так называемом Бродвее, идет установка первой зоны бесплатного городского Wi-Fi. Проект инициирован компанией Innovo.Tech при поддержке департамента развития туризма городского хокимията и общественного совета при администрации столицы, информирует tasnet.uz на своей официальной странице в Facebook.

Как сообщается, эксперимент полностью финансируется за счет Innovo.Tech. Средства планируется выручать за счет продажи рекламного трафика. Если экспериментальный проект окажется успешным, бесплатный Wi-Fi появится во многих других общественных пространствах столицы, от парков и скверов до площадей и рынков.

IT-система
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Проект получил название TasNet.uz, и в рамках его реализации компания также планирует установить системы Wi-Fi в кафе, ресторанах и отелях на базе передового оборудования американской компании Ubiquity.

Система идентификации пользователей отвечает требованиям законодательства, принятым в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что в ташкентском метрополитене начали тестировать беспроводной интернет.

Установка первой зоны бесплатного городского Wi-Fi в Ташкенте
© Facebook / Tasnet.uz
Установка первой зоны бесплатного городского Wi-Fi в Ташкенте

Первыми площадками  стали станции "Пахтакор" и "Алишер Навои". Мобильные операторы выразили заинтересованность в проекте и заявили о готовности обеспечить техническую составляющую.




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