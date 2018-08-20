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Свято-Троице-Никольский женский монастырь в Ташкенте

При женском монастыре в Ташкенте открыли Центр по поддержке семьи

CC BY-SA 4.0 / Bobyrr / Монастырь Свято-Троице-Никольский женский в Ташкенте
Общество
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Основная цель проекта "Виноградная лоза" – укрепление традиционных ценностей в условиях динамично развивающегося Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 авг, Sputnik. При Свято-Троицком Никольском женском монастыре Ташкента 18 августа открыли Центр по поддержке семьи и семейных ценностей "Виноградная лоза", сообщается на сайте епархии.

Основная цель проекта – укрепление института семьи в условиях динамично развивающегося Узбекистана.

Активисты займутся консультированием семейных пар, которые готовятся к венчанию, профилактикой домашнего насилия – и психологической, и юридической помощью, помощью беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Идея открытия центра появилась давно, но к реализации проекта мы приступили в середине этого года, когда стало возможным привлечь к работе православных специалистов. Они на добровольных началах согласились помогать в реализации намеченных целей и задач. 21 июля 2018 года, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, был отслужен молебен о призывании помощи Святого Духа на всякое доброе дело", - рассказал координатор центра, акушер-гинеколог Алексей Климашкин.

С 3 сентября при центре также заработают курсы для будущих родителей.

Все услуги будут оказываться на благотворительной основе.

Теги:
центр, Ташкент, Семья



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