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В Чуйской области в рамках месячника Внимание: дети! на маршрутных микроавтобусах установили предупреждающие баннеры

Как в Кыргызстане борются с ДТП с участием детей

© Foto : Пресс-служба УОБДД ГУВД Чуйской области
Общество
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Правоохранители используют разные способы, чтобы сократить случаи наезда на детей, и просят водителей быть внимательными, особенно накануне начала учебного года.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Чуйской области Кыргызстана на маршрутных микроавтобусах установили предупреждающие баннеры.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как объяснили в пресс-службе УОБДД ГУВД региона, целью мероприятия является профилактика детского травматизма на дорогах.

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"Мы просим всех водителей обращать внимание на детей вблизи детсадов и школ и сбавлять скорость. На таких участках действует ограничение скорости, но многие водители игнорируют соответствующие дорожные знаки", — рассказали в милиции.

Напомним, в начале августа в Ташкенте произошла серьезная авария.

Мужчина на автомобиле Matiz сбил девушку с двумя детьми в момент, когда она переходила дорогу. Лихач скрылся с места ДТП, однако позже его задержали.


 




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