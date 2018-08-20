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Празднование Ураза-Байрам в Душанбе

Не шиковать: в Таджикистане проверят скромность дастархана на Курбан хайит

© Sputnik / Амир Исаев, STR
Общество
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Размер праздничного стола не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, несколько праздничных угощений и сухофрукты. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 сомони (535 долларов).

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Таджикистане в этом году власти проследят за размером и скромностью праздничного стола на Курбан хайит.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, впервые в республике сотрудники Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обычаев проведут соответствующие рейды.

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"В рамках рейда будет проверяться праздничный дастархан — насколько люди скромно отмечают этот день", — сообщил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
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Размер праздничного стола не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, несколько праздничных угощений и сухофрукты. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 сомони (535 долларов).

Курбан хайит – один из главных праздников исламского мира, соединяющий в себе традиционно мусульманские, зороастрийские и буддистские черты. В эти дни приверженцев ислама призывают к объединению, доброте и милосердию к ближнему.

По традиции мужчины в день праздника отправляются в мечети, чтобы произнести утреннюю молитву, затем совершается жертвоприношение. Цель ритуала – не жестокость, а жертвенность. Человек не оставляет себе мясо, а раздает его соседям.




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