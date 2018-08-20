Домашние животные и экзотические растения: как прошел экофестиваль в Риштане

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области 18-19 августа 2018 года прошел экофестиваль "Green city - Яшил шаҳар".
Участники фестиваля представили домашних животных, выращенных на фермах, - лошадей, верблюдов, страусов, уток, гусей, кроликов и пр.
Кроме того, гости увидели различные растения, выращенные любителями природы.
"Фестиваль проходил в течение двух дней, в это время была организована ярмарка редких животных, птиц и цветов. Развитие туристического потенциала Риштанского района и экотуризма – одна из наших основных задач", - рассказал заместитель хокима Абдусалом Сиддиков.
Также на экофестивале были организованы развлекательные мероприятия с участием известных исполнителей национальных мелодий, песен и танцев.