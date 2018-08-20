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Эко фестиваль Green city в Риштане

Домашние животные и экзотические растения: как прошел экофестиваль в Риштане

© Foto : Организаторы фестиваля Green city
Общество
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Власти намерены развивать экотуризм в регионе.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области 18-19 августа 2018 года прошел экофестиваль "Green city - Яшил шаҳар".

Участники фестиваля представили домашних животных, выращенных на фермах, - лошадей, верблюдов, страусов, уток, гусей, кроликов и пр.

Эко фестиваль Green city в Риштане
Foto / Организаторы фестиваля Green city
Эко фестиваль Green city в Риштане

Кроме того, гости увидели различные растения, выращенные любителями природы.

"Фестиваль проходил в течение двух дней, в это время была организована ярмарка редких животных, птиц и цветов. Развитие туристического потенциала Риштанского района и экотуризма – одна из наших основных задач", - рассказал заместитель хокима Абдусалом Сиддиков.

Эко фестиваль Green city в Риштане
Foto / Организаторы фестиваля Green city
Эко фестиваль Green city в Риштане

Также на экофестивале были организованы развлекательные мероприятия с участием известных исполнителей национальных мелодий, песен и танцев.




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