Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Российский разработчик сервисных роботов Promobot создал робота-полицейского, в 2019-2020 годах он может поступить на службу в странах Азии, в том числе в Китае и Южной Корее, сообщил РИА Новости сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
По его словам, в июле 2018 года робот-полицейский уже поступил на службу в департамент внутренних дел Казахстана.
"Мы планируем расширить этот проект и на другие страны. Есть уже ряд запросов из Узбекистана и Ближнего Востока, возможно, роботы-полицейские появятся и в Азии, потому что в Южной Корее был похожий запрос", - сообщил он.
По мнению Кивокурцева, данный проект может быть интересным и для КНР.
Как рассказал Кивокурцев, основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности.
"Робот будет патрулировать местность в течение 24 часов в сутки, проводить видеосъемку, распознавать лица, интегрируясь с базой учета преступников в полиции. Он также будет реагировать на ключевые слова - такие, как "терроризм", "бомба" и другие - и направлять оповещения в службу. Также имеется функция считывания отпечатков пальцев для того, чтобы в случае обнаружения подозрительного лица, на месте произвести проверку личности", - добавил он.
Компания Promobot образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории РФ, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находятся в Перми. Компания ведет собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Продукция компании поставляется в 25 стран.