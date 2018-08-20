Антидопинговое агентство России договорилось о сотрудничестве с УзНАДА

Страны будут вместе бороться с допингом, а также обмениваться профессиональным опытом.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российское антидопинговое агентство подписало меморандум о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством при кабинете министров Узбекистана (УзНАДА), сообщает пресс-служба РУСАДА.

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В понедельник представители УзНАДА прибыли в РУСАДА с трехдневным рабочим визитом. В этот же день состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между агентствами. Отмечается, что в рамках встречи представители УзНАДА познакомятся со всеми аспектами деятельности РУСАДА.

"Цель визита – установление и развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности", - говорится в сообщении.

Узбекистанцы изучат опыт российских специалистов во взаимодействии с международными и национальными спортивными организациями, а также в обработке результатов возможных нарушений антидопинговых правил.