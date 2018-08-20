21:45 20 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА), архивное фото

Антидопинговое агентство России договорилось о сотрудничестве с УзНАДА

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Страны будут вместе бороться с допингом, а также обмениваться профессиональным опытом.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российское антидопинговое агентство подписало меморандум о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством при кабинете министров Узбекистана (УзНАДА), сообщает пресс-служба РУСАДА.

Допинг-контроль
© Sputnik / Руслан Кривобок
В Узбекистане футболистов станут проверять на допинг

В понедельник представители УзНАДА прибыли в РУСАДА с трехдневным рабочим визитом. В этот же день состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между агентствами. Отмечается, что в рамках встречи представители УзНАДА познакомятся со всеми аспектами деятельности РУСАДА.

"Цель визита – установление и развитие партнерских отношений, направленных на совместную эффективную борьбу с допингом, а также получение профессионального опыта по основным направлениям антидопинговой деятельности", - говорится в сообщении.

Узбекистанцы изучат опыт российских специалистов во взаимодействии с международными и национальными спортивными организациями, а также в обработке результатов возможных нарушений антидопинговых правил.

Теги:
Допинг, Спорт, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
Спасение из горящего леса на машине сняли на видео
Сквозь языки пламени: в США отец и сын спаслись на машине из горящего леса
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054