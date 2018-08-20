20:44 20 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск

Не может быть, или Как 16 медсестер в США забеременели одновременно

© AP Photo / Ross D. Franklin
Общество
Получить короткую ссылку
23130

Девушки утверждают, что они не сговаривались и их одновременная беременность – чистая случайность.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Сразу 16 медсестер уйдут в декретный отпуск в американском городе Феникс, штат Аризона.

Как сообщает телеканал CNN, сотрудницы отделения интенсивной терапии клянутся, что не сговаривались друг с другом и их одновременная беременность – чистая случайность.

Ожидается, что малыши появятся на свет в период с октября 2018 года по январь 2019 года, и девушки получат декретный отпуск продолжительностью в 12 недель.

Руководство медучреждения с пониманием отнеслось к подобному обстоятельству и освободило будущих мам от части обязанностей, например, от проведения химиотерапии и обслуживания больных туберкулезом.

К тому же для беременных сотрудниц скорректировали меню в столовой, добавив в него соленые огурцы и оливки.

Сами женщины с удовольствием позируют перед объективами камер и рассказывают о чудесном совпадении, а также шутят, что им помогла забеременеть вода, которую они пьют на работе.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
В Турции обстреляли посольство США
Мишенью для стрельбы в Анкаре стало посольство США
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054