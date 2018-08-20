Гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей в цирке

Инцидент произошел по причине недосушенных полотен – одного из снарядов для выполнения воздушного номера, у гимнастки просто соскользнула рука.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Инцидент произошел во время представления в цирке-шапито в Талдыкоргане (Казахстан) в субботу, 18 августа.

Воздушная гимнастка из Омска 28-летняя Дарья Верская сорвалась с высоты прямо на глазах у зрителей. Артистку увезли на скорой помощи.

Как сообщает Sputnik Казахстан, гимнастка не получила никаких серьезных травм, и уже на следующий день снова вышла на манеж.

Представитель циркового коллектива Наталья Корнилова рассказала, что Дарья –профессиональный цирковой артист. В цирке занимается с семи лет. Она поблагодарила зрителей, которые звонили приходили, чтобы узнать состояние Дарьи.

По словам Корниловой, инцидент произошел по причине недосушенных полотен – одного из снарядов для выполнения воздушного номера.

"Полотна постирали перед работой. В каком-то месте они не досохли. Рука соскочила — когда полотна влажные, ткань меняет текстуру", — пояснила представитель цирка-шапито.

Один зрителей снял на видео момент падения гимнастки.

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