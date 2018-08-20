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IT-система

"Узбектелеком" устранил неполадки в работе сети

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Ранее АК "Узбектелеком" зафиксировала аварию на одном из маршрутов магистральных сетей, из-за чего увеличилось время ожидания запросов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. "Узбектелеком" сообщил об устранении неполадок в работе сети.

Вышки сотовой связи
© Sputnik / Юрий Лашов
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"В данный момент все неполадки устранены. Сеть работает в штатном режиме. Компания сожалеет о временных неудобствах и приносит свои извинения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее АК "Узбектелеком" зафиксировала аварию на одном из маршрутов магистральных сетей, из-за чего увеличилось время ожидания запросов, наблюдались проблемы с доступом к ряду ресурсов.

Также Uzonline предупредила пользователей об ухудшении качества широкополосного доступа в ночное время суток с 19 по 30 августа 2018 года в связи с профилактическими работами.

Теги:
Узбектелеком, Интернет, Узбекистан



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