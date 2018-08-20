В центре Москвы ограничат движение из-за Курбан хайита

С 4:00 до 11:00 по местному времени перекроют улицу Дурова и улицу Щепкина, Капельский переулок от Проспекта Мира.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. С 4:00 до 11:00 мск в столице России перекроют ряд улиц из-за празднования Курбан хайита, сообщает Центр организации дорожного движения.

Речь идет об улице Дурова и улиц Щепкина от Самарской до Садового кольца, улицах Мещанской и Гиляровского от Капельского переулка, съезде с Садового кольца на Олимпийский проспекте и Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке и Климентовском, улице Минской.

"Также 21 августа с 5 утра до 9 утра будет перекрыто движение на ул. Академика Глушко, на бульваре Дмитрия Донского (от ул. Академика Глушко до улицы Грина), движение наземного городского транспорта будет сохранено. С 4 утра до 11 часов дня будет частично ограничено движение по ул. Хачатуряна (от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная)", - говорится в пресс-релизе.

В Узбекистане Курбан хайит отметят в этом году с 21 по 23 августа, в связи с праздником правительство перенесло выходные дни, работающие граждане выйдут на службу в пятницу и субботу вместе среды и четверга.